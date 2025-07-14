Охота на ТЦК: на Украине стали чаще сообщать о дислокации местных военкомов

По словам источника, украинские женщины особенно активно сообщают данные о работниках призывных центров, поскольку сами не подлежат мобилизации. При этом ранее уточнялось, что недавние атаки на призывные центры стали возможны благодаря местным жителям, сообщающим их точное местоположение.