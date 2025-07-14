Охота на ТЦК: на Украине стали чаще сообщать о дислокации местных военкомов

По данным пророссийского подполья, украинцы начали активнее передавать информацию о дислокации и перемещениях работников ТЦК — местные аналоги военкомов. Об этом сообщает РИА Новости.
«После того, как в интернет слили личные данные сотрудников ТЦК, жители Украины довольно инициативно себя ведут: кто-то снимает работников возле мест проживания, кто-то фиксирует перемещения возле административных зданий», — передает агентство.
По словам источника, украинские женщины особенно активно сообщают данные о работниках призывных центров, поскольку сами не подлежат мобилизации. При этом ранее уточнялось, что недавние атаки на призывные центры стали возможны благодаря местным жителям, сообщающим их точное местоположение.
На днях KP.RU писал, что сотрудники ТЦК в Херсонской и Запорожской областях перешли на удаленный режим работы, перестав появляться в своих кабинетах.