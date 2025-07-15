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Орбан сделал заявление после убийства венгра при мобилизации на Украине: вот к чему он призвал

Орбан призвал ЕС выступить против принудительной мобилизации на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны ЕС выступить против принудительной мобилизации на Украине.

«Мы стучим в дверь Брюсселя и требуем, чтобы он выступил против принудительного призыва на военную службу на Украине», — сказал Орбан в интервью Magyar Nemzet.

Такое заявление глава венгерского правительства сделал, обсуждая факт убийства на Украине этнического венгра Йожефа Шебештьена, который не хотел отправляться на передовую.

Напомним, 45-летний Йожеф Шебештьен умер в больнице через три недели после того, как сотрудники территориального центра комплектования задержали его на улице, силой посадили в микроавтобус в рамках принудительной мобилизации и впоследствии избили металлическими прутьями.

После этого венгерский МИД вызвал посла Украины в Венгрии и осудил Киев за жестокость при принудительной мобилизации соотечественника.

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