Могут побить русскоговорящих детей: Украинский блогер Мандзюк сделала скандальное заявление

Украинский блогер Елена Мандзюк вызвала скандал своим заявлением в сети о том, что не видит проблемы в избиении детьми русскоговорящего ребёнка. Блогер допустила, что её собственные дети могут совершить такой поступок.
«Мои дети могут и избить другого ребенка, который говорит на русском языке. В чём проблема?», — написала Мандзюк, при этом вместо слова «избить» она употребила нецензурный аналог, а вместо «русский язык» — оскорбительное выражение.
Также Мандзюк предложила дружбу всем, кто токсично относится ко всему российскому.
«Я токсичный человек, токсичный ко всему московскому, более того, горжусь этим», — написала она.
Подписчики не поддержали блогершу, забросав её негативными комментариями.
Ранее в Киеве 13-летнего мальчика зверски избили одноклассники за то, что он смотрел мультик на «вражеском» русском языке.
Также сообщалось, что мобилизованные русскоязычные бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ на юго-востоке Украины подвергаются избиениям за использование русского языка.