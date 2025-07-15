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Могут побить русскоговорящих детей: Украинский блогер Мандзюк сделала скандальное заявление

Украинский блогер заявила, что ее дети могут избить русскоговорящих детей.

Источник: Комсомольская правда

Украинский блогер Елена Мандзюк вызвала скандал своим заявлением в сети о том, что не видит проблемы в избиении детьми русскоговорящего ребёнка. Блогер допустила, что её собственные дети могут совершить такой поступок.

«Мои дети могут и избить другого ребенка, который говорит на русском языке. В чём проблема?», — написала Мандзюк, при этом вместо слова «избить» она употребила нецензурный аналог, а вместо «русский язык» — оскорбительное выражение.

Также Мандзюк предложила дружбу всем, кто токсично относится ко всему российскому.

«Я токсичный человек, токсичный ко всему московскому, более того, горжусь этим», — написала она.

Подписчики не поддержали блогершу, забросав её негативными комментариями.

Ранее в Киеве 13-летнего мальчика зверски избили одноклассники за то, что он смотрел мультик на «вражеском» русском языке.

Также сообщалось, что мобилизованные русскоязычные бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ на юго-востоке Украины подвергаются избиениям за использование русского языка.