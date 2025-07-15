Рубио: Трамп хочет достичь урегулирования на Украине путем переговоров

Американский президент Дональд Трамп привержен урегулированию украинского конфликта дипломатическим путем. Об этом сказано в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента по итогам встречи госсекретаря США Марко Рубио с главами МИД Британии, Германии и Франции.
«Госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается прекращение конфликта с помощью устойчивого урегулирования путем переговоров», — сказано в документе.
Рубио обсудил с европейскими министрами также ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в релизе.
Тем временем Трамп пригрозил РФ санкциями в случае незаключения мира по Украине за 50 дней.
Ранее президент США признал, что урегулирование украинского конфликта оказалось сложнее, чем он думал.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал самым простым путем разрешения украинского конфликта — потребовать от Киева отменить законы, которые прямо нарушают устав ООН.