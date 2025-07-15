Франция предупредила о риске крупного конфликта в Европе к 2030 году

Начало крупного конфликта может ждать к 2030 году Европу, в том числе Францию и её союзников, следует из «Стратегического национального обзора» (RNS) за 2025 год, подготовленного французским Генеральным секретариатом по обороне и безопасности (SGDSN).
«Мы вступаем в новую эпоху повышенной угрозы возникновения масштабного конфликта высокой интенсивности за пределами национальной территории в Европе, в который может быть вовлечена Франция и ее союзники, в особенности европейские, к 2030 году, а наша территория в то же время может подвергнуться массированным гибридным атакам», — сказано в документе.
В тексте упоминаются слова «Россия», «российский» и «Москва». Авторы документа называют РФ её угрозой для Европы. Они также предполагают, что Россия может решиться на действия в Молдавии или на Балканах. В обзоре также утверждается, что может произойти вооружённый конфликт РФ с одной из стран НАТО.
Напомним, 19 июня российский президент Владимир Путин заявил, что высказывания о том, что в планах России якобы планирует «напасть» на страны Североатлантического альянса, являются «бредом» и «невероятной ложью».
14 июля газета The Telegraph опубликовала интервью с бывшим командующим британской армией Патриком Сандерсом, считает, что Британия может начать в конфликт с Россией уже в ближайшие пять лет.