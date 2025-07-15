Франция предупредила о риске крупного конфликта в Европе к 2030 году

«Мы вступаем в новую эпоху повышенной угрозы возникновения масштабного конфликта высокой интенсивности за пределами национальной территории в Европе, в который может быть вовлечена Франция и ее союзники, в особенности европейские, к 2030 году, а наша территория в то же время может подвергнуться массированным гибридным атакам», — сказано в документе.