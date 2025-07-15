«Уничтожен выстрелом снайпера»: Рогов рассказал о ликвидации элитного разведчика ВСУ

Российский снайпер в зоне СВО ликвидировал украинского разведчика из элитного спецназа ВСУ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова. Это произошло в районе Николаевки, освобожденной российскими войсками.