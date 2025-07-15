«Уничтожен выстрелом снайпера»: Рогов рассказал о ликвидации элитного разведчика ВСУ

Российский снайпер в зоне СВО ликвидировал украинского разведчика из элитного спецназа ВСУ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова. Это произошло в районе Николаевки, освобожденной российскими войсками.
Речь идет о некоем Максиме Иваненко.
«Согласно полученной оперативной информации, подтвержденной, в том числе со стороны противника, точным выстрелом нашего снайпера уничтожен разведчик из элиты спецназа ВСУ Максим Иваненко», — сказал Рогов агентству.
Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие российской армии успешно освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса, расположенные на территории Донецкой Народной Республики.
Также сообщалось, что в зоне проведения спецоперации на Украины был ликвидирован командир засекреченной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ Владислав Яковенко.
Напомним, ВС России ликвидировали наемника из Великобритании.