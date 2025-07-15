Российские военные нарушили систему управления ВСУ в районе Константиновки

«Южная группировка войск нарушила систему управления ВСУ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, артиллеристы 10-го танкового полка уничтожили пункт управления БПЛА противника, размещенный в заброшенном здании. В свою очередь операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии поразили станцию радиоэлектронной борьбы производства США.
Скоординированная работа подразделений БПЛА и артиллерии по поражении целей позволяет штурмовыми группами Южной группировки войск успешно выполнять поставленные задачи.