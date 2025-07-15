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Российские военные нарушили систему управления ВСУ в районе Константиновки

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) нарушили систему управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Южная группировка войск нарушила систему управления ВСУ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, артиллеристы 10-го танкового полка уничтожили пункт управления БПЛА противника, размещенный в заброшенном здании. В свою очередь операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии поразили станцию радиоэлектронной борьбы производства США.

Скоординированная работа подразделений БПЛА и артиллерии по поражении целей позволяет штурмовыми группами Южной группировки войск успешно выполнять поставленные задачи.

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