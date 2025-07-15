ВС России поразили скопление ВСУ в районе населенного пункта Искра в ДНР

«На южно-донецком направлении расчёты реактивных систем залпового огня “Торнадо-С” группировки войск “Восток” нанесли удар по пункту временного размещения украинских боевиков. В результате точного попадания был уничтожен резерв личного состава, предназначенный для восполнения потерь на огневых позициях украинских формирований», — добавили в российском военном ведомстве.