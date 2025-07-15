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ВС России поразили скопление ВСУ в районе населенного пункта Искра в ДНР

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск «Восток» поразили скопление противника в районе населенного пункта Искра в ДНР, уничтожив резерв личного состава ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Артиллеристы группировки войск “Восток” поразили скопление противника в районе населённого пункта Искра ДНР», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что Вооруженные силы Российской Федерации с помощью РЗСО «Торнадо -С» нанесли точный удар по скоплению живой силы противника, тем самым уничтожив боевой резерв ВСУ.

«На южно-донецком направлении расчёты реактивных систем залпового огня “Торнадо-С” группировки войск “Восток” нанесли удар по пункту временного размещения украинских боевиков. В результате точного попадания был уничтожен резерв личного состава, предназначенный для восполнения потерь на огневых позициях украинских формирований», — добавили в российском военном ведомстве.