ВС России поразили скопление ВСУ в районе населенного пункта Искра в ДНР

«Артиллеристы группировки войск “Восток” поразили скопление противника в районе населённого пункта Искра ДНР», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что Вооруженные силы Российской Федерации с помощью РЗСО «Торнадо -С» нанесли точный удар по скоплению живой силы противника, тем самым уничтожив боевой резерв ВСУ.
«На южно-донецком направлении расчёты реактивных систем залпового огня “Торнадо-С” группировки войск “Восток” нанесли удар по пункту временного размещения украинских боевиков. В результате точного попадания был уничтожен резерв личного состава, предназначенный для восполнения потерь на огневых позициях украинских формирований», — добавили в российском военном ведомстве.