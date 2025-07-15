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Женщины с табличкой «Мы русские» просили помощи у ВС РФ: вот что сделали с ними операторы дронов ВСУ

РИА Новости: ВСУ атаковали FPV-дронами 2 женщин, просивших помощи у ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные атаковали двух женщин, которые просили помощи у ВС РФ. Это произошло в Сумской области, пишет РИА Новости со ссылкой на оператора БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировка войск «Север» с позывным «Изя».

Изя рассказал, что две женщины стояли у дома с небольшим плакатом, на котором от руки было написано «Мы русские». Женщины демонстрировали табличку в надежде на то, что российские военные выведут их из зоны боевых действий. Однако их заметили и операторы беспилотников ВСУ и атаковали при помощи FPV-дронов.

В публикации сказано, что российские военные сумели уничтожить несколько украинских дронов рядом с домом при помощи специальных сетей с магнитами. Тем не менее одна из женщин пострадала при атаке.

«После мы увидели, что одна девушка успела отбежать, а вторая женщина упала», — рассказал Изя.

Накануне в результате массовой атаки беспилотников по территории ЛНР ранения получили три мирных жителя.

Напомним, в день семьи ВСУ атаковали пляж в Курске, на котором отдыхали люди с детьми. Все подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что после атаки ВСУ брянского села Подывотье ранена мирная жительница.

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