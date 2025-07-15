Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Верхнедонском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
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