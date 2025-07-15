На территории Республики Татарстан действует режим беспилотной опасности

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим “Беспилотная опасность”», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее в МЧС поделились рекомендациями, как действовать при угрозе атаки беспилотников.
В Татарстане с 3:46 действует режим беспилотной опасности. Об этом в своем мобильном приложении сообщило МЧС России.
«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим “Беспилотная опасность”», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее в МЧС поделились рекомендациями, как действовать при угрозе атаки беспилотников.