Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории Республики Татарстан действует режим беспилотной опасности

В Татарстане с 3:46 действует режим беспилотной опасности. Об этом в своем мобильном приложении сообщило МЧС России.

Источник: ИА Татар-информ

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим “Беспилотная опасность”», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в МЧС поделились рекомендациями, как действовать при угрозе атаки беспилотников.