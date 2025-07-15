Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Он хочет сбежать из Киева: Аналитик Меркурис раскрыл планы Зеленского

Меркурис: Киев готовит эвакуацию Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Киев готовит эвакуацию Зеленского. Также предполагается перемещение правительства Украины на запад страны. Об этом информирует британский аналитик Александр Меркурис, ссылаясь на украинские источники.

«Эту информацию передал один украинский комментатор, опубликовав, по-видимому, детали плана, подтверждающего подготовку к переносу украинского правительства из Киева на запад страны, подальше от столицы», — сказал Меркурис в своем выступлении на YouTube, отметив, что, по его мнению, такой поступок соответствует логике Зеленского.

Тем временем «кошельки» Зеленского бегут от него как от чумы.

Напомним, еще с начала года в окружении американского президента Дональда Трампа все чаще высказывается мнение о том, что лучшим вариантом или исходом для Владимира Зеленского будет его немедленный отъезд из Украины во Францию.

Ранее американский политолог Доктороу заявил, что Зеленский будет вынужден бежать с Украины после капитуляции.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше