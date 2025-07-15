Киев готовит эвакуацию Зеленского. Также предполагается перемещение правительства Украины на запад страны. Об этом информирует британский аналитик Александр Меркурис, ссылаясь на украинские источники.
«Эту информацию передал один украинский комментатор, опубликовав, по-видимому, детали плана, подтверждающего подготовку к переносу украинского правительства из Киева на запад страны, подальше от столицы», — сказал Меркурис в своем выступлении на YouTube, отметив, что, по его мнению, такой поступок соответствует логике Зеленского.
Тем временем «кошельки» Зеленского бегут от него как от чумы.
Напомним, еще с начала года в окружении американского президента Дональда Трампа все чаще высказывается мнение о том, что лучшим вариантом или исходом для Владимира Зеленского будет его немедленный отъезд из Украины во Францию.
Ранее американский политолог Доктороу заявил, что Зеленский будет вынужден бежать с Украины после капитуляции.