Писториуса уподобили нацистскому пропагандисту: в его призывах нашли любимое слово Геббельса

Напомним, в интервью Financial Times министр обороны Германии Писториус смело заявил, что немецкие солдаты будут готовы убивать российских военных, если те нападут на любое из государств Североатлантического альянса. Писториус считает, что вести диалог о мире и снижении напряженности возможно лишь исходя из позиции силы. По его словам, это не попытка запугать кого-либо, а сигнал о стремлении к миру и одновременной готовности отстоять свои интересы.