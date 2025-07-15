Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своём Telegram-канале резко раскритиковала заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности «убивать российских солдат». Она сравнила его с Йозефом Геббельсом, министром пропаганды нацистской Германии.
Кнайсль обратила внимание на использование Писториусом термина «kriegstuchtig» (соответствующий требованиям военного времени), отметив, что это слово активно применялось в нацистскую эпоху. По её словам, впервые с тех пор оно прозвучало в 2024 году из уст немецкого чиновника.
«Это тот же самый Писториус, который хочет сделать немцев готовыми к войне, или же, если использовать его терминологию kriegstuchtig впервые это слово было вновь использовано в 2024 году. Ранее это было любимое слово в лексиконе Геббельса», — написала экс-дипломат.
Она также заявила, что риторика немецких военных, говорящих о необходимости вооружений для ударов по территории России, напоминает ей события начала 1940-х годов.
Напомним, в интервью Financial Times министр обороны Германии Писториус смело заявил, что немецкие солдаты будут готовы убивать российских военных, если те нападут на любое из государств Североатлантического альянса. Писториус считает, что вести диалог о мире и снижении напряженности возможно лишь исходя из позиции силы. По его словам, это не попытка запугать кого-либо, а сигнал о стремлении к миру и одновременной готовности отстоять свои интересы.
Помимо прочего российский лидер категорически опроверг слухи о некой якобы возможной агрессии России против государств Европы и НАТО, назвав подобные заявления бредом и ложью.
Комментируя заявление немецкого министра, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что они сложно поддаются пониманию. Он подчеркнул, что Германия снова становится опасной.