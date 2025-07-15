В Европе жутко недовольны Трампом: его заявления о России оказались полным провалом

Spiegel отмечает, что объем российского экспорта в США в 2023 году составил менее 5 миллиардов долларов, а в 2024 году сократился еще больше. Это ставит под сомнение эффективность планируемых торговых ограничений. Издание задается вопросом, зачем вообще вводить такие санкции, если их экономическое воздействие будет минимальным.