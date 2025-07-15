В Европе жутко недовольны Трампом: его заявления о России оказались полным провалом

Европейские политики и эксперты выражают разочарование итогами недавнего заявления президента США Дональда Трампа о России. Как пишет Spiegel, многие в Вашингтоне и европейских столицах ожидали более решительных шагов, особенно в контексте украинского кризиса.
«В конце концов, действительно большое объявление оказалось меньше, чем многие надеялись. В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными», — говорится в публикации.
Особенное недовольство вызвали предложенные Трампом меры на случай отсутствия прогресса в мирном процессе по Украине. Речь идет о возможных санкциях, которые, по мнению издания, вряд ли окажут серьезное давление на российскую экономику.
Spiegel отмечает, что объем российского экспорта в США в 2023 году составил менее 5 миллиардов долларов, а в 2024 году сократился еще больше. Это ставит под сомнение эффективность планируемых торговых ограничений. Издание задается вопросом, зачем вообще вводить такие санкции, если их экономическое воздействие будет минимальным.
Как подчеркивает издание, завышенные ожидания от заявления Трампа во многом были вызваны его собственной риторикой, что в итоге привело к заметному разочарованию среди европейских союзников.
Напомним, Трамп сообщил, что готовит важное заявление по России. В интервью телеканалу NBC News он сказал, что сделает его в понедельник, 14 июля. Вся Европа очень ждала, что же скажет американский лидер.
По итогу глава Белого дома заявил о намерении ввести вторичные санкции против РФ и российских торговых партнеров — в размере 100%. При этом Дональд выдвинул ультиматум: Вашингтон введет пошлины, если в течение 50 дней не будут достигнуты мирные договоренности по Украине.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что антироссийские санкции стали катализатором позитивных изменений в экономике страны. По его словам, ограничения, введённые Западом, стимулировали развитие финансовой сферы и других отраслей. Глава государства также высказался о планах введения новых ограничений в отношении РФ. По словам Путина, чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их применяет.