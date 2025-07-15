По данным подпольного антифашистского движения, с первых дней июля на территории Запорожской и Херсонской областей ликвидировано свыше 30 боевиков-иностранцев. Об этом стало известно РИА Новости.
«В Запорожской и Херсонской областях с начала месяца было уничтожено более 30 граждан иностранных государств, преимущественно из стран Латинской Америки», — передает слова подполья агентство.
Уточняется, что иностранные наемники ликвидированы огнем артиллерийских систем большой дальности и ударными БПЛА вместе с временными базами их размещения.
Как отметил представитель подполья, иностранные бойцы формально не состоят на учете в Вооруженных силах Украины, зачастую их регистрируют под видом добровольцев.
Ранее бойцы группировки «Восток» рассказали, как во время освобождения поселка Карла Маркса они обнаружили несколько иностранных наемников. По словам бойцов группировки, те думали, что приехали «на сафари».