Системы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов. Соответствующие данные приводит Министерство обороны Российской Федерации.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 14 июля до 07:00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской областью — 32 единицы. Еще 12 беспилотников ликвидированы в небе над Воронежской областью. Над акваторией Черного моря уничтожены шесть БПЛА, над Липецкой областью — три. По одному беспилотнику сбито в воздушном пространстве Ростовской и Курской областей.
Тем временем российские военнослужащие продолжают достигать целей на передовой. Накануне военные освободили сразу два населенных пункта. В результате действий группировки войск «Центра» был освобождён населённый пункт Маяк. Кроме того, благодаря усилиям войск «Востока» была освобождена Малиновка в Запорожской области.