Силы ПВО за ночь сбили 55 БПЛА над регионами России

По его данным, еще 12 БПЛА сбили над Воронежской областью, шесть — над акваторией Черного моря, три — над Липецкой областью. По одному БПЛА сбили над Ростовской и Курской областями.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что дроны были уничтожены в пригороде Воронежа и одном из районов области, никто не пострадал. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. В Ростовской области БПЛА сбили в Верхнедонском районе, также обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.
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