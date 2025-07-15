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Силы ПВО за ночь сбили 55 БПЛА над регионами России

В период с 20:00 мск 14 июля до 7:00 15 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, еще 12 БПЛА сбили над Воронежской областью, шесть — над акваторией Черного моря, три — над Липецкой областью. По одному БПЛА сбили над Ростовской и Курской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что дроны были уничтожены в пригороде Воронежа и одном из районов области, никто не пострадал. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. В Ростовской области БПЛА сбили в Верхнедонском районе, также обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.

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