Силы ПВО за 11 часов уничтожили над регионами России более 50 дронов ВСУ

Российские военные за вечер 14 июля и ночь 15 июля сбили над территорией России 55 украинских дронов, сообщило Министерство обороны РФ.
Речь идёт о периоде времени с 20:00 мск 14 июля до 07:00 15 июля.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Более половины дронов (32 единицы) удалось обезвредить в Белгородской области. Кроме того, в небе над Воронежской областью сбили 12 беспилотников, над акваторией Черного моря — 6, над территорией Липецкой области — 3.
Ещё по одному БПЛА были нейтрализованы над Ростовской и Курской областями.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО в ночь на 14 июля сбили над российской территорией 11 беспилотников ВСУ.