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Утром 15 июля в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

Самарцев призывают быть бдительными из-за опасности атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Угрозу атаки беспилотников объявили в Самарской области утром 15 июля. Об этом стало известно из сообщения в приложении МЧС, которое появилось в 06.36 по самарскому времени.

— Будьте бдительны! В экстренных случаях звоните 112, — обратились к жителям Самарской области.

По традиции, в ГУ МЧС России по Самарской области напомнили жителям региона, как вести себя в случае реальной атаки беспилотников. Нужно как можно скорее спрятаться в ближайшем здании: оставаться на улице или в машине может быть опасно. В здании лучше всего спуститься в паркинг или цокольный этаж, а в квартире — уйти в комнату без окон, например, в санузел. Если вы увидели упавший беспилотник или его обломки, не подходите близко, а сразу же сообщите о находке по номеру 112.

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