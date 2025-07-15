Утром 15 июля в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

По традиции, в ГУ МЧС России по Самарской области напомнили жителям региона, как вести себя в случае реальной атаки беспилотников. Нужно как можно скорее спрятаться в ближайшем здании: оставаться на улице или в машине может быть опасно. В здании лучше всего спуститься в паркинг или цокольный этаж, а в квартире — уйти в комнату без окон, например, в санузел. Если вы увидели упавший беспилотник или его обломки, не подходите близко, а сразу же сообщите о находке по номеру 112.