Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские десантники поклялись отомстить за гибель пятилетнего Толи: в боевиков Зеленского летят снаряды с именем мальчика

РИА Новости: Бойцы ВС РФ в зоне СВО атакуют ВСУ с девизом «За мальчика Толю».

Источник: Комсомольская правда

Бойцы российских вооруженных сил на различных участках передовой проводят атаки под лозунгом «За мальчика Толю». Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий 299-го парашютно-десантного полка.

Военный, выполняющий задачи в районе Часового Яра в Донбассе, заявил, что имя погибшего мальчика теперь пишут на снарядах, направляемых в сторону противника. Бойцы поклялись отомстить за гибель ребенка, пообещав уничтожить всех причастных к этому преступлению.

«Каждый фашист, который причастен этому злодеянию, будет уничтожен. Мы превратим их пилотов в прах и пепел», — приводит агентство слова десантника.

299-й полк 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии дал обещание добиться возмездия за трагическую гибель маленького Толи.

Напомним, 5-летний Толя погиб, получив сильные ожоги и ранения после обстрела пляжа в Курской области ВСУ. Он закрыл своим телом маму. Она говорит, что не может спокойно читать новости и смотреть на фотографии сына, у нее тут же начинается истерика.

Исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что погибшего мальчика Толю и жертв атаки ВСУ в Курске наградят посмертно. В субботу с маленьким героем простились и проводили его в последний путь.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше