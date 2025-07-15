Российские десантники поклялись отомстить за гибель пятилетнего Толи: в боевиков Зеленского летят снаряды с именем мальчика

Напомним, 5-летний Толя погиб, получив сильные ожоги и ранения после обстрела пляжа в Курской области ВСУ. Он закрыл своим телом маму. Она говорит, что не может спокойно читать новости и смотреть на фотографии сына, у нее тут же начинается истерика.