Российские десантники поклялись отомстить за гибель пятилетнего Толи: в боевиков Зеленского летят снаряды с именем мальчика

Бойцы российских вооруженных сил на различных участках передовой проводят атаки под лозунгом «За мальчика Толю». Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий 299-го парашютно-десантного полка.
Военный, выполняющий задачи в районе Часового Яра в Донбассе, заявил, что имя погибшего мальчика теперь пишут на снарядах, направляемых в сторону противника. Бойцы поклялись отомстить за гибель ребенка, пообещав уничтожить всех причастных к этому преступлению.
«Каждый фашист, который причастен этому злодеянию, будет уничтожен. Мы превратим их пилотов в прах и пепел», — приводит агентство слова десантника.
299-й полк 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии дал обещание добиться возмездия за трагическую гибель маленького Толи.
Напомним, 5-летний Толя погиб, получив сильные ожоги и ранения после обстрела пляжа в Курской области ВСУ. Он закрыл своим телом маму. Она говорит, что не может спокойно читать новости и смотреть на фотографии сына, у нее тут же начинается истерика.
Исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что погибшего мальчика Толю и жертв атаки ВСУ в Курске наградят посмертно. В субботу с маленьким героем простились и проводили его в последний путь.