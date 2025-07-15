Экипаж российского танка отбил атаку FPV-дронов ВСУ из ручного пулемета

«Не буду врать, три FPV попали по танку, но мы также сбили три FPV. В тот день пехота успешно вошла в посёлок, поразив танковым огнём укрепления ВСУ. И уже после того, как штурмовики вошли в посёлок, нам поступил приказ об отходе», — добавил военный.