Экипаж российского танка отбил атаку FPV-дронов ВСУ из ручного пулемета

В ходе выполнения боевой задачи на закрытой огневой позиции танк Вооружённых сил Российской Федерации был обнаружен противником. Экипаж танка, используя стрелковое оружие, успешно отражал атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом РИА Новости рассказал механик-водитель 60-го отдельного гвардейского мотострелкового (штурмового) батальона «Сомали» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Столичный».
«Наша цель заключалась в том, чтобы обеспечить им надёжное прикрытие и огневую поддержку. В этот момент по рации мы получили сообщение от командования о том, что противник обнаружил нашу позицию и запрашивает поддержку для уничтожения нашего танка», — поделился информацией танкист.
По его словам, танкисты осознавали, что пехоте, идущей в атаку, необходима огневая поддержка, и не могли покинуть поле боя. Экипаж принял решение стоять до конца.
«Не буду врать, три FPV попали по танку, но мы также сбили три FPV. В тот день пехота успешно вошла в посёлок, поразив танковым огнём укрепления ВСУ. И уже после того, как штурмовики вошли в посёлок, нам поступил приказ об отходе», — добавил военный.
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