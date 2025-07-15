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Трамп высказался о победителе в конфликте на Украине: что сказал президент США

Politico: Трамп назвал победу РФ в украинском конфликте вопросом времени.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп придерживается мнения о неизбежной победе России в украинском конфликте. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По словам источника издания, для Белого дома вопрос заключается лишь в том, сколько времени потребуется России для достижения победы. Чиновник отметил значительное превосходство России над Украиной как в экономическом, так и в военном отношении.

«Точка зрения президента такова, что Россия победит, — вопрос в том, сколько времени это займет», — говорится в публикации.

Два других высокопоставленных представителя администрации США заявили, что новые инициативы Трампа о пошлинах связаны с якобы нежеланием России идти на мирные переговоры. Они также подтвердили, что европейские лидеры согласились с требованиями американского президента увеличить расходы на коллективную оборону на миллиарды долларов.

Напомним, глава Белого дома заявил о намерении ввести вторичные санкции против РФ и российских торговых партнеров — в размере 100%. При этом Дональд выдвинул ультиматум: Вашингтон введет пошлины, если в течение 50 дней не будут достигнуты мирные договоренности по Украине.

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