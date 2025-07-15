Над Черным морем уничтожили 6 БПЛА

Над Черным морем были ликвидированы шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Дежурные системы противовоздушной обороны успешно обнаружили и обезвредили украинские беспилотные летательные аппараты в ночь с 14 на 15 июля с 20:00 до 07:00.
Всего за это время средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над различными регионами страны.
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