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В Воронеже детсад был поврежден при падении дрона: детей переведут в другие учреждения

Один из детских садов в Воронеже оказался поврежден в результате сегодняшней атаки БПЛА. В учреждении посечены окна, пояснили в пресс-службе мэрии. В связи с этим детей на время ликвидации последствий переведут в другие дошкольные учреждения.

В городе в результате падения обломков беспилотников оказались повреждены жилые дома и торговые объекты, машины, несколько человек получили легкие ранения — им оказана необходимая медицинская помощь. Ликвидация последствий случившегося продолжается.

В центральной части города в ближайшее время будет скорректирована схема движения общественного транспорта. Автобусы перенаправят по соседним улицам.

Воронежцев просят ни в коем случае не приближаться к обломкам дронов — это может быть крайне опасно, а также не выкладывать в сеть снимки, по которым можно определить место съемки.

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