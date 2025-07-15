В Воронеже детсад был поврежден при падении дрона: детей переведут в другие учреждения

В городе в результате падения обломков беспилотников оказались повреждены жилые дома и торговые объекты, машины, несколько человек получили легкие ранения — им оказана необходимая медицинская помощь. Ликвидация последствий случившегося продолжается.
В центральной части города в ближайшее время будет скорректирована схема движения общественного транспорта. Автобусы перенаправят по соседним улицам.
Воронежцев просят ни в коем случае не приближаться к обломкам дронов — это может быть крайне опасно, а также не выкладывать в сеть снимки, по которым можно определить место съемки.