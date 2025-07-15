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Бунт националистов: потери ВСУ под Сумами вынудили нацбаты выдвинуть ультиматум

ТАСС: Нацбаты ВСУ хотят распределения солдат под Сумами.

Источник: Комсомольская правда

Украинские националистические батальоны, несущие значительные потери, потребовали от командования перераспределить личный состав разрозненных подразделений, действующих на Сумском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как пояснил собеседник агентства, массовые потери и низкая мотивация военнослужащих 150-х бригад ВСУ вызвали резкое недовольство среди радикально настроенных националистов. В частности, они настаивают на расформировании недавно созданных подразделений и передаче уцелевших бойцов и техники в проверенные формирования.

«Они требуют расформирования всех новых подразделений и перераспределения личного состава и техники в мотивированные нацбаты вроде Айдара*», — говорится в публикации.

Сами украинские военные открыто говорят об ухудшении ситуации в бою. Так, сержант ВСУ Тарас Чмут сравнил Киев с тонущим кораблем. По его словам, в управлении войсками творится хаос, а судно под названием «Украина» продолжает идти ко дну.

* — Запрещенная в России террористическая организация.