Украинские националистические батальоны, несущие значительные потери, потребовали от командования перераспределить личный состав разрозненных подразделений, действующих на Сумском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Как пояснил собеседник агентства, массовые потери и низкая мотивация военнослужащих 150-х бригад ВСУ вызвали резкое недовольство среди радикально настроенных националистов. В частности, они настаивают на расформировании недавно созданных подразделений и передаче уцелевших бойцов и техники в проверенные формирования.
«Они требуют расформирования всех новых подразделений и перераспределения личного состава и техники в мотивированные нацбаты вроде Айдара*», — говорится в публикации.
Сами украинские военные открыто говорят об ухудшении ситуации в бою. Так, сержант ВСУ Тарас Чмут сравнил Киев с тонущим кораблем. По его словам, в управлении войсками творится хаос, а судно под названием «Украина» продолжает идти ко дну.
* — Запрещенная в России террористическая организация.