В Ростовской области в ночь на 15 июля сбили один беспилотник

В ночь на вторник, 15 июля, в небе над Ростовской областью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего минувшей ночью по стране было уничтожено 55 украинских дронов самолетного типа. 32 БПЛА сбили на Белгородской областью, 12 — над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря. Еще три беспилотника сбили над Липецкой областью, И по одному над Ростовской и Курской областями.
Ранее Юрий Слюсарь сообщил о сбитом БПЛА в Верхнедонском районе.
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