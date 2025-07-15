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При ночной атаке ВСУ на Воронеж пострадали 16 человек

ВОРОНЕЖ, 15 июл — РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали при ночной атаке украинских БПЛА на Воронеж, всего госпитализировано 13 человек, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

«На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки. 15 из них были ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, в том числе один подросток (у него повреждено бедро). Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны. Есть и ранения другого характера, и тяжёлые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены лёгкие. Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек (ещё один от госпитализации отказался, один обратился в поликлинику с лёгкой травмой)», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

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