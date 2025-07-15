Власти сообщили номера телефонов для пострадавших от ночной атаки БПЛА воронежцев

В мэрии Воронежа сообщили телефоны для владельцев квартир и автомобилей, которые были повреждены в ночь на вторник, 15 июля, во время атаки вражеских БПЛА.
В Центральном районе работают три телефона:
Ленинский:
Железнодорожный:
Левобережный:
Коминтерновский:
Также можно набрать телефон единой дежурно-диспетчерской службы Воронежа — 112.
Ранее городские власти сообщили, что скоро приступим к необходимым замерам и восстановлению жилых помещений. Также чиновники обещают оказать содействие в получении компенсации за повреждения автомобилей из-за падения обломков БПЛА.
Напомним, в ночь на 15 июля в Воронеже результате атаки БПЛА получили ранения 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, повреждены дома и автомобили.