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Власти сообщили номера телефонов для пострадавших от ночной атаки БПЛА воронежцев

В мэрии Воронежа обещают восстановить квартиры и выплатить компенсации за поврежденные машины.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Воронежа сообщили телефоны для владельцев квартир и автомобилей, которые были повреждены в ночь на вторник, 15 июля, во время атаки вражеских БПЛА.

В Центральном районе работают три телефона: 8 (473) 252−42−08, 8 (980) 555−77−11, 8 (920) 407−08−05. И еще по одному можно позвонить в четырех районах:

Ленинский: 8 (473) 206−91−24;

Железнодорожный: 8 (473) 223−07−35;

Левобережный: 8 (900) 963−72−50;

Коминтерновский: 8 (473) 206−76−42.

Также можно набрать телефон единой дежурно-диспетчерской службы Воронежа — 112.

Ранее городские власти сообщили, что скоро приступим к необходимым замерам и восстановлению жилых помещений. Также чиновники обещают оказать содействие в получении компенсации за повреждения автомобилей из-за падения обломков БПЛА.

Напомним, в ночь на 15 июля в Воронеже результате атаки БПЛА получили ранения 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, повреждены дома и автомобили.

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