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В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

САМАРА, 15 июл — РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, говорится в приложении МЧС России.

Источник: © РИА Новости

Ранее в приложении ведомства сообщалось, что в 5.36 мск в Самарской области была объявлена опасность атаки БПЛА, которая продлилась чуть больше пяти часов.

«Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!» — говорится в приложении МЧС России.

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