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Катер впервые отправили из Ялты в зону СВО

Очередная партия гумпомощи отправлена участникам СВО из Ялты.

Источник: Янина Павленко/Tg

Из Ялты в зону СВО отправилась новая партия гуманитарной помощи. Впервые в его составе был передан катер, который предоставил местный житель, рассказала глава городской администрации Яна Павленко.

В дополнение к катеру участникам спецоперации были отправлены мотоциклы. Вся техника подготовлена для выполнения определенных боевых задач.

Одной из бригад также будут предоставлены запасные части для автомобиля УАЗ. Этот автомобиль был собран волонтерами и передан год назад, и теперь его необходимо снова ввести в строй. Кроме того, как обычно, бойцам будут переданы продукты питания и средства личной гигиены.