Катер впервые отправили из Ялты в зону СВО

Одной из бригад также будут предоставлены запасные части для автомобиля УАЗ. Этот автомобиль был собран волонтерами и передан год назад, и теперь его необходимо снова ввести в строй. Кроме того, как обычно, бойцам будут переданы продукты питания и средства личной гигиены.