Катер впервые отправили из Ялты в зону СВО

Из Ялты в зону СВО отправилась новая партия гуманитарной помощи. Впервые в его составе был передан катер, который предоставил местный житель, рассказала глава городской администрации Яна Павленко.
В дополнение к катеру участникам спецоперации были отправлены мотоциклы. Вся техника подготовлена для выполнения определенных боевых задач.
Одной из бригад также будут предоставлены запасные части для автомобиля УАЗ. Этот автомобиль был собран волонтерами и передан год назад, и теперь его необходимо снова ввести в строй. Кроме того, как обычно, бойцам будут переданы продукты питания и средства личной гигиены.