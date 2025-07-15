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За час над Крымом сбили два беспилотника

И шесть БПЛА — над Белгородской областью.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны в течение часа сбили над Крымом два БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

За этот же период силы ПВО сбили еще шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области.

Как сообщалось, в течение прошедшей ночи в период с 20 часов 14 июля до 7 часов 15 июля дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Шесть из них сбили над акваторией Черного моря.

Днем 14 июля над Крымом в период с 13:40 до 13:50 силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ, еще один несколькими часами ранее.

Как мы уже писали, в ночь с 13 на 14 июля над Крымом и Черным морем сбили два БПЛА ВСУ.

Всего с 20:30 до 7:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО над регионами России уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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