За час над Крымом сбили два беспилотника

Силы противовоздушной обороны в течение часа сбили над Крымом два БПЛА, сообщает Минобороны РФ.
За этот же период силы ПВО сбили еще шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области.
Как сообщалось, в течение прошедшей ночи в период с 20 часов 14 июля до 7 часов 15 июля дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Шесть из них сбили над акваторией Черного моря.
Днем 14 июля над Крымом в период с 13:40 до 13:50 силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ, еще один несколькими часами ранее.
Как мы уже писали, в ночь с 13 на 14 июля над Крымом и Черным морем сбили два БПЛА ВСУ.
Всего с 20:30 до 7:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО над регионами России уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.