Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили до 435 военнослужащих ВСУ, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Новопавловка, Доброполье, Красноармейск, Родинское, Димитров, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.