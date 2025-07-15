ВСУ потеряли до 435 военных в зоне действий «Центра» за сутки

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Новопавловка, Доброполье, Красноармейск, Родинское, Димитров, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.