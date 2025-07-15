Силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника за сутки

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 69 593 беспилотных летательных аппарата, 618 зенитных ракетных комплексов, 24 220 танков и других боевых бронированных машин, 1577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 394 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 192 единицы специальной военной автомобильной техники.