Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Работала система ПВО. Местные жители рассказывают, что от громкого звука у кого-то «подскочил стол», кто-то проснулся от посыпавшегося стекла, у кого-то во время завтрака «ком застрял в горле».
От фрагментов сбитых беспилотников самолетного типа повреждены квартиры, автомобили, павильоны и прочее. Количество пострадавшего имущества сейчас устанавливают сотрудники управ Центрального и Коминтерновского районов города.
Известно, что всего в столице Черноземья ранения получили 15 человек, один мужчина находится в коме. Кроме того, селянка получила осколочные ранения в одном из районов Воронежской области. Режим опасности атаки БПЛА действовал 15 июля на территории нашего региона с 02:30 до 08:10.