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Главное из брифинга Минобороны 15 июля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 15 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

За минувшие сутки в ДНР подразделения группировки «Юг» вытеснили противника из села Петровка, бойцы группировки «Восток» заняли село Воскресенка.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» улучшил тактическое положение

Бойцы «Северной» группировки атаковали три бригады, штурмовой и десантно-штурмовой полки ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области и две бригады в районах двух населенных пунктов Харьковской области.

ВСУ потеряли порядка 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

«Запад» продвинулся вперед в ДНР и Харьковской области

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Боровское, Богуславка, Петровка, Купянск Харьковской области и Торское ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Группировка «Юг» наступает в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Противник потерял до 125 военнослужащих, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

Группировка «Центр» продавила линию обороны противника

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 10 бригад в районах семи населенных пунктов ДНР и села Филия Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» противостоит ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Темировка и Полтавка Запорожской области.

Потери ВСУ достигли 185 боевиков. Также противник лишился 10 автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Садовое и Никольское Херсонской области.

Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, шесть станций РЭБ и два склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили военные аэродромы, места сборки и хранения БПЛА, склады боеприпасов, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах.

«Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — рассказали в Минобороны РФ.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • семь управляемых авиационных бомб;
  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • 103 БПЛА самолетного типа.

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