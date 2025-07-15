ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
За минувшие сутки в ДНР подразделения группировки «Юг» вытеснили противника из села Петровка, бойцы группировки «Восток» заняли село Воскресенка.
«Север» улучшил тактическое положение
Бойцы «Северной» группировки атаковали три бригады, штурмовой и десантно-штурмовой полки ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области и две бригады в районах двух населенных пунктов Харьковской области.
ВСУ потеряли порядка 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станцию РЭБ и склад боеприпасов.
«Запад» продвинулся вперед в ДНР и Харьковской области
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Боровское, Богуславка, Петровка, Купянск Харьковской области и Торское ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Группировка «Юг» наступает в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 125 военнослужащих, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и склад боеприпасов.
Группировка «Центр» продавила линию обороны противника
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 10 бригад в районах семи населенных пунктов ДНР и села Филия Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» противостоит ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Темировка и Полтавка Запорожской области.
Потери ВСУ достигли 185 боевиков. Также противник лишился 10 автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Садовое и Никольское Херсонской области.
Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, шесть станций РЭБ и два склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили военные аэродромы, места сборки и хранения БПЛА, склады боеприпасов, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах.
«Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — рассказали в Минобороны РФ.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- семь управляемых авиационных бомб;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 103 БПЛА самолетного типа.