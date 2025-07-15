Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ЧС ввели в Воронеже из-за ночной атаки беспилотников

В Воронеже ввели режим ЧС для устранения последствий ночной атаки БПЛА.

Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Сроки действия особого режима не уточняются. Как правило, следующие за ним ограничения касаются только работы представителей власти.

Глава региона также уточнил информацию о разрушениях. По его словам, уже известно о повреждении фасадов и остекления 12 многоквартирных и трех частных домов в Воронеже, а также нескольких автомобилей. Также пострадал бизнес-центр в центре города и ряд торговых объектов.

«Всем воронежцам, которые пока не могут вернуться в свои квартиры, будет предложено разместиться в ПВР. Им гарантирована вся необходимая помощь. Держу ситуацию на личном контроле», — сказал губернатор.

Господин Гусев добавил, что сейчас идет формирование ремонтно-восстановительных бригад, в которые войдут сотрудники региональных Госжилинспекции и Фонда капремонта, управляющих компаний и стройфирм.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше