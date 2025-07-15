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Губернатор сообщил о 24 пострадавших после атаки БПЛА в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале о последствиях ночной атаки беспилотных летательных аппаратов.

По последним данным врачей, общее количество пострадавших достигло 24 человек, из которых 22 находятся в Воронеже. Среди пострадавших — 4 несовершеннолетних с ранениями различной степени тяжести: 1 в удовлетворительном состоянии, 2 — средней степени тяжести, а еще 1 — в тяжелом состоянии.

56-летний мужчина находится в коме, состояние двух других взрослых оценивается как тяжелое, девять человек — в состоянии средней тяжести. Пять пострадавших чувствуют себя удовлетворительно. Большая часть пострадавших получили резаные раны рук и ног.

На данный момент 17 человек, включая детей, проходят лечение в ведущих медицинских учреждениях Воронежа, остальные получают амбулаторную помощь. Врачи прилагают все усилия для скорейшего выздоровления пострадавших.

Также для воронежцев, которые являются свидетелями трагических событий и нуждаются в психологической поддержке, открыты горячие линии:

В министерстве здравоохранения области — 8 (473) 212−61−80; в БСМП № 1 — 8−961−109−10−77; ОДКБ № 2 — 8 (473) 220−23−05; в ВОКБ № 1 — 8 (473) 257−96−23; в ВОКБ № 2 — 8 (473) 255−57−81 и в БСМП № 10 — 8−915−580−54−88, 8−952−958−45−28 — психолог МЧС.

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