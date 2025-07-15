Губернатор сообщил о 24 пострадавших после атаки БПЛА в Воронеже

По последним данным врачей, общее количество пострадавших достигло 24 человек, из которых 22 находятся в Воронеже. Среди пострадавших — 4 несовершеннолетних с ранениями различной степени тяжести: 1 в удовлетворительном состоянии, 2 — средней степени тяжести, а еще 1 — в тяжелом состоянии.
56-летний мужчина находится в коме, состояние двух других взрослых оценивается как тяжелое, девять человек — в состоянии средней тяжести. Пять пострадавших чувствуют себя удовлетворительно. Большая часть пострадавших получили резаные раны рук и ног.
На данный момент 17 человек, включая детей, проходят лечение в ведущих медицинских учреждениях Воронежа, остальные получают амбулаторную помощь. Врачи прилагают все усилия для скорейшего выздоровления пострадавших.
Также для воронежцев, которые являются свидетелями трагических событий и нуждаются в психологической поддержке, открыты горячие линии: