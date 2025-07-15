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Удар в сердце города

Последствия самой тяжелой атаки дронов по Воронежу.

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Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала для города самой тяжелой по количеству пострадавших за три года спецоперации. По предварительным данным властей, ранены, в том числе тяжело, 22 гражданских в нескольких районах города. Последствия атаки — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

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