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Более 26 квартир, семь домов и 10 машин повреждены в результате атаки беспилотников в Воронеже 15 июля

В Воронеже предварительно оценили ущерб жилью от атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже в результате обхода пострадавших от ночной атаки БПЛА домов уточнили размер ущерба. Как сообщили в мэрии, по оперативным данным, в разных районах города повреждены более 26 квартир. У семи частных домов незначительно пострадали остекления и фасады. На одном участке разрушена хозяйственная постройка.

Также выявили минимум 10 автомобилей, которым требуется замена стекол, устранение вмятин или царапин.

Тем временем сотрудники управ продолжают проводить обходы для определения виды и объемов ущерба, причиненного в результате падения осколков БПЛА.

Всем нуждающихся в жилье расселяют в пунктах временного размещения. Этим также занимаются сотрудники районных управ.

Ранее в мэрии рассказали, как оформить документы на компенсацию за поврежденное авто.

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