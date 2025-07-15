Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харьковской области потерял боеспособность полк «Скала» ВСУ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Десантно-штурмовой полк «Скала», который считается элитным подразделением Вооруженных сил Украины, понес большие потери в Харьковской области и практически перестал существовать как боевая единица на харьковском фронте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

Источник: AP 2024

«Особый интерес вызывает ситуация с 425-м отдельным десантно-штурмовым полком “Скала”, который считался личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского. Это подразделение, экстренно переброшенное из Львовской области, понесло тяжелые потери в районе Мелового. Полк фактически перестал существовать как боевая единица», — сообщили в пресс-службе.

В УВД отметили, что «Скала» позиционировалась как элитное формирование, способное сдерживать российское наступление. «Однако, как показала практика, даже избранные части ВСУ не выдерживают огневого превосходства российской армии», — подытожили в пресс-службе.

Как сообщило Минобороны России, в июле в результате решительных действий бойцов группировки «Север» был освобожден населенный пункт Меловое в Харьковской области.