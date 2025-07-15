В Харьковской области потерял боеспособность полк «Скала» ВСУ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Десантно-штурмовой полк «Скала», который считается элитным подразделением Вооруженных сил Украины, понес большие потери в Харьковской области и практически перестал существовать как боевая единица на харьковском фронте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.