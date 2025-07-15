«Особый интерес вызывает ситуация с 425-м отдельным десантно-штурмовым полком “Скала”, который считался личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского. Это подразделение, экстренно переброшенное из Львовской области, понесло тяжелые потери в районе Мелового. Полк фактически перестал существовать как боевая единица», — сообщили в пресс-службе.
В УВД отметили, что «Скала» позиционировалась как элитное формирование, способное сдерживать российское наступление. «Однако, как показала практика, даже избранные части ВСУ не выдерживают огневого превосходства российской армии», — подытожили в пресс-службе.
Как сообщило Минобороны России, в июле в результате решительных действий бойцов группировки «Север» был освобожден населенный пункт Меловое в Харьковской области.