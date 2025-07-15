Депутат Госдумы прокомментировал атаки ВСУ по гражданским объектам в Воронеже

Кто-то говорит, что Украина специально злит Россию, чтобы мы начали бить и по их жилым домам. Но мы по жилым домам бить не будем, как бы они ни старались. Будет уничтожаться живая сила противника еще в большем количестве. Я думаю, что и в плен могут перестать браться после таких действий. Но именно военных людей.