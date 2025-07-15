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Депутат Госдумы прокомментировал атаки ВСУ по гражданским объектам в Воронеже

Депутат Госдумы Андрей Колесник охарактеризовал Украину как террористическое государство, которое пытается запугать россиян ударами по жилым домам, но при этом лишь усиливает озлобленность российских бойцов. Свое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по Воронежу и области с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Александра Гусева, пострадали не менее 16 человек, в том числе несовершеннолетний.

Колесник пояснил, что ВСУ целятся в беззащитные гражданские объекты с целью посеять страх и смятение среди мирных жителей. При этом депутат отметил, что такие террористические действия лишь усиливают озлобление российских бойцов на поле боя, которые будут еще более сосредоточены на живой силе противника.

Кто-то говорит, что Украина специально злит Россию, чтобы мы начали бить и по их жилым домам. Но мы по жилым домам бить не будем, как бы они ни старались. Будет уничтожаться живая сила противника еще в большем количестве. Я думаю, что и в плен могут перестать браться после таких действий. Но именно военных людей.

Андрей Колесник
депутат Госдумы

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в центре Воронежа ранения получили несколько человек при падении сбитого дрона. По неофициальным данным, пострадали пять россиян.