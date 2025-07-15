Депутат Госдумы прокомментировал атаки ВСУ по гражданским объектам в Воронеже

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по Воронежу и области с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Александра Гусева, пострадали не менее 16 человек, в том числе несовершеннолетний.
Колесник пояснил, что ВСУ целятся в беззащитные гражданские объекты с целью посеять страх и смятение среди мирных жителей. При этом депутат отметил, что такие террористические действия лишь усиливают озлобление российских бойцов на поле боя, которые будут еще более сосредоточены на живой силе противника.
Кто-то говорит, что Украина специально злит Россию, чтобы мы начали бить и по их жилым домам. Но мы по жилым домам бить не будем, как бы они ни старались. Будет уничтожаться живая сила противника еще в большем количестве. Я думаю, что и в плен могут перестать браться после таких действий. Но именно военных людей.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в центре Воронежа ранения получили несколько человек при падении сбитого дрона. По неофициальным данным, пострадали пять россиян.