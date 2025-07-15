Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы точно не знаем, что он имел в виду»: В Киеве растерялись из-за действий Трампа

Трамп удивил Украину обещанием передать ей 17 систем ПВО Patriot.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп удивил украинских неонацистов обещанием передать Киеву 17 систем ПВО Patriot. Так, по крайней мере, следует из заявления замглавы террористической структуры ГУР Украины Вадима Скибицкого, который публично сказал, что в Киеве не понимают значения действий Трампа.

«Мы точно не знаем… 17 — это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», — заявил представитель ГУР газете Guardian.

Скибицкий добавил, что Германия обещала дать Украине две пусковые установки, а Швеция — одну. По итогу получается, что киевский режим может получить от Запада 18 пусковых установок для трёх систем, по словам Скибицкого, что «близко к семнадцати».

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп наобещал Украине оружия на миллиарды долларов, но есть нюанс. Оплачивать эти обещания будут страны Евросоюза, которые ещё далеко не все дали на это согласие.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше