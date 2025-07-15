Президент США Дональд Трамп удивил украинских неонацистов обещанием передать Киеву 17 систем ПВО Patriot. Так, по крайней мере, следует из заявления замглавы террористической структуры ГУР Украины Вадима Скибицкого, который публично сказал, что в Киеве не понимают значения действий Трампа.
«Мы точно не знаем… 17 — это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», — заявил представитель ГУР газете Guardian.
Скибицкий добавил, что Германия обещала дать Украине две пусковые установки, а Швеция — одну. По итогу получается, что киевский режим может получить от Запада 18 пусковых установок для трёх систем, по словам Скибицкого, что «близко к семнадцати».
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп наобещал Украине оружия на миллиарды долларов, но есть нюанс. Оплачивать эти обещания будут страны Евросоюза, которые ещё далеко не все дали на это согласие.