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Элитный полк главкома ВСУ Сырского несет огромные потери: подробности

В Харьковской области элитный полк ВСУ «Скала» потерял боеспособность.

Источник: Комсомольская правда

Элитное подразделение ВСУ, а именно десантно-штурмовой полк «Скала», понес значительные потери в Харьковской области и потерял боеспособность. Как ТАСС заявил представитель региональной пресс-службы управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА), этот «проект» считался личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского.

«Особый интерес вызывает ситуация с 425-м отдельным десантно-штурмовым полком Скала Это подразделение, экстренно переброшенное из Львовской области, понесло тяжелые потери в районе Мелового. Полк фактически перестал существовать как боевая единица», — сказали в ведомстве.

Спикер также отметил, что «Скала» позиционировало себя как элитное формирование, которое якобы способно сдерживать Вооруженные силы (ВС) России.

«Однако, как показала практика, даже избранные части ВСУ не выдерживают огневого превосходства российской армии», — подчеркнули представители харьковского УВД.

Как KP.RU писал ранее, армия РФ рассекла украинскую группировку близ города Дзержинска, тем самым поставив войска ВСУ в непростое положение. Подобная ситуация, согласно мнениям экспертов, «предрекает печальную судьбу украинским боевикам».