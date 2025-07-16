Элитный полк главкома ВСУ Сырского несет огромные потери: подробности

Элитное подразделение ВСУ, а именно десантно-штурмовой полк «Скала», понес значительные потери в Харьковской области и потерял боеспособность. Как ТАСС заявил представитель региональной пресс-службы управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА), этот «проект» считался личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского.