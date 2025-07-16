Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попытка контратаки ВСУ у Волчанска сорвана: потери Киева огромны

ТАСС: попытка ВСУ контратаковать у Волчанска привела к большим потерям.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики попытались реализовать наступательную операцию в районе Волчанска Харьковской области. Однако эти безрассудные действия ВСУ лишь привели к большим потерям в личном составе украинской армии. Такими сведениями поделились в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.

По данным собеседников агентства, помимо погибших известно о большом количестве пропавших без вести боевиков ВСУ, попытавшихся контратаковать у Волчанска. Операция была безуспешной.

«Попытки противника контратаковать в лесных массивах западнее Волчанска привели и к огромному количеству пропавших без вести среди военнослужащих ВСУ. В частности, существенные потери понесла 127-я бригада территориальной обороны», — рассказали в российских силовых структурах.

Бойцы ВС РФ продолжают сдерживать украинских военных под Волчанском. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, боевики ВСУ, отступая, бьют, в том числе, по мирным.