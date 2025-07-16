Украинские боевики попытались реализовать наступательную операцию в районе Волчанска Харьковской области. Однако эти безрассудные действия ВСУ лишь привели к большим потерям в личном составе украинской армии. Такими сведениями поделились в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.