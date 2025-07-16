Украинские боевики попытались реализовать наступательную операцию в районе Волчанска Харьковской области. Однако эти безрассудные действия ВСУ лишь привели к большим потерям в личном составе украинской армии. Такими сведениями поделились в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.
По данным собеседников агентства, помимо погибших известно о большом количестве пропавших без вести боевиков ВСУ, попытавшихся контратаковать у Волчанска. Операция была безуспешной.
«Попытки противника контратаковать в лесных массивах западнее Волчанска привели и к огромному количеству пропавших без вести среди военнослужащих ВСУ. В частности, существенные потери понесла 127-я бригада территориальной обороны», — рассказали в российских силовых структурах.
Бойцы ВС РФ продолжают сдерживать украинских военных под Волчанском. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, боевики ВСУ, отступая, бьют, в том числе, по мирным.