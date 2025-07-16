Датских солдат хотят отправить на Украину учиться: вот чему

Датские военные могут отправиться на Украину. Соответствующий проект ВС Дании находится на стадии реализации. Об этом сообщил российский посол в Копенгагене Владимир Барбин, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что датских солдат хотят отправить в Киев «для обучения». Сейчас, по данным посла, ВС Дании уже сотрудничают с ВСУ. Военное руководство Копенгагена, заявил он, регулярно посещает Украину.
«Происходит обучение украинских военнослужащих применению и обслуживанию западных вооружений. Датские офицеры, со своей стороны, изучают украинский боевой опыт», — рассказал Владимир Барбин.
Посол также отметил, что Дания взяла курс на обнуление отношений с Россией. По его мнению, инициатива по ухудшению контакта исходит от Копенгагена.