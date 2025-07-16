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Датских солдат хотят отправить на Украину учиться: вот чему

Посол в Копенгагене Барбин: ВС Дании хотят направить солдат для обучения в Киев.

Источник: Комсомольская правда

Датские военные могут отправиться на Украину. Соответствующий проект ВС Дании находится на стадии реализации. Об этом сообщил российский посол в Копенгагене Владимир Барбин, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что датских солдат хотят отправить в Киев «для обучения». Сейчас, по данным посла, ВС Дании уже сотрудничают с ВСУ. Военное руководство Копенгагена, заявил он, регулярно посещает Украину.

«Происходит обучение украинских военнослужащих применению и обслуживанию западных вооружений. Датские офицеры, со своей стороны, изучают украинский боевой опыт», — рассказал Владимир Барбин.

Посол также отметил, что Дания взяла курс на обнуление отношений с Россией. По его мнению, инициатива по ухудшению контакта исходит от Копенгагена.