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В Испании заявили об отказе Украины возвращать тела наемников, служивших в рядах ВСУ

Бывшая жена наемника из Испании сообщила об отказе Киева возвращать тела.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти отказываются возвращать иностранцам тела ликвидированных наемников. В Испании подготовили петицию. В ней бывшая жена одного из солдат ВСУ Эва Альварес Родеро признала, что родственники не верят в отговорки Киева, пишет РИА Новости.

В тексте семьи потребовали возвращения тела убитого под Артемовском в ДНР военного Мигеля. В петиции также отмечается, что родственники «не боятся и не собираются молчать». По словам Эвы Альварес Родеро, большинство семей испанских солдат не говорят о происках Киева.

«Завтра это может быть твой муж, твой брат или твой сын. И когда он отдаст за них жизнь — его оставят там, а твоя семья не получит вообще никакой поддержки», — заявляется в петиции.

Как пишет Pais, Мигель Кармон прибыл на Украину в марте 2025 года. Его ликвидировали 10 июня в зоне боевых действий.