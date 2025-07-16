Американский президент Дональд Трамп во время одного из телефонных разговоров с главарем киевского режима Владимиром Зеленским не призывал нелегитимного лидера Украины к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, несмотря на утверждения британской газеты Financial Times (FT). Об этом во вторник, 15 июля, рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает», — цитирует слова представительницы пресс-службы администрации президента США телеканал Fox News.
Левитт также заявила, что Трамп лишь задал соответствующий вопрос нелегетимному украинскому политику, а вовсе не поощрял удары по российским городам. По ее словам, американский президент «неустанно работает» над тем, чтобы урегулировать конфликт на Украине.
Еще одно известное всему миру агентство опубликовало диаметрально противоположную информацию по данной теме, что подтверждает слова представительницы пресс-службы Белого дома.
«Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве», — написано в материале Reuters.
Накануне во время общения с журналистами Трамп уклончиво ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, кого он поддерживает в конфликте России и Украины. Американский лидер заявил, что «остается на стороне человечества». Как известно, на этом же брифинге слова 47-ого лидера США были далеко не лестными. Он даже выставлял столице России ультиматум.
Как KP.RU писал ранее, по словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты не отправят собственных солдат на Украину. Американский лидер подчеркнул, что он не будет действовать так же, как говорят некоторые европейские политики, желающие послать иностранный военный контингент в Киев.
Трамп также выразил свою уверенность в том, что руководство Российской Федерации желает урегулировать украинский кризис. И в скором времени, отмечает политик, весь мир узнает об этом. Однако он все равно планирует ввести некие пошлины и санкции в отношении РФ в ближайшее время. Какие — пока не говорит.