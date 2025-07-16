Трамп такого не говорил: в Белом доме отвергают слова президента о призыве наносить удары по Москве

Накануне во время общения с журналистами Трамп уклончиво ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, кого он поддерживает в конфликте России и Украины. Американский лидер заявил, что «остается на стороне человечества». Как известно, на этом же брифинге слова 47-ого лидера США были далеко не лестными. Он даже выставлял столице России ультиматум.