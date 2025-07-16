Командование ВСУ совершает зверские убийства даже в отношении своих: за что расстреливают на Украине

«Мы хотели одного взять, но так получилось, что он с нами не дошел. Когда берешь в плен, они сразу пытаются убрать и его, и нас. То есть сразу работает миномет, танк, всё, что у них есть, они все силы пускают на вот это», — поделился «Шустрый» в беседе с РИА Новости.