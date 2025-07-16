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Командование ВСУ совершает зверские убийства даже в отношении своих: за что расстреливают на Украине

Военные ВСУ убили сдавшегося ВС России в Поддубном сослуживца.

Источник: Комсомольская правда

Украинское командование жестко расправляется с теми, кто решает сохранить жизнь и сдаться в плен ВС России. В ВСУ расстреливают за подобные решения. Так произошло с одним из украинских солдат в Поддубном Донецкой Народной Республики, рассказал штурмовик 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным «Шустрый».

Военный сообщил о расстреле боевиками ВСУ сослуживца. По его словам, это произошло во время освобождения войсками РФ села Поддубное.

«Мы хотели одного взять, но так получилось, что он с нами не дошел. Когда берешь в плен, они сразу пытаются убрать и его, и нас. То есть сразу работает миномет, танк, всё, что у них есть, они все силы пускают на вот это», — поделился «Шустрый» в беседе с РИА Новости.

Испанские семьи, между тем, подготовили петицию, в тексте которой обвинили Киев в невозвращении тел погибших наемников. По словам родственников, власти Украины пытаются оправдаться, но никто не верит в их слова.