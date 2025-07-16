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Взрывы прогремели в украинской Виннице

Ночью 16 июля взрывы прозвучали в Виннице и Одесской области.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких украинских областях в ночь на 16 июля объявили воздушную тревогу. На фоне действующего предупреждения об угрозе БПЛА взрывы прогремели в Виннице. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Помимо прочего, взрывы звучали в Одесской области. О последствиях не уточнялось.

В данный момент воздушная тревога объявлена на территориях Винницкой, Волынской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Черкасской областей.

Российские войска тем временем освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Так, ВС РФ взяли под контроль поселки Воскресенка и Петровка. Войска освобождают по два населенных пункта третий день подряд. Российские флаги подняли на центральных улицах поселков.

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