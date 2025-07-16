Российский дрон вступил в схватку с украинским танком в Запорожье

Дрон российского производства «Ланцет» поразил украинский танк на запорожском направлении. Оператор БПЛА вычислил тщательно скрываемую боевую машину ВСУ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
Известно, что украинский танк полностью сгорел. Экипаж также не выдержал схватку с дроном. Боевую машину скрывали в лесополосе, отметили в ведомстве.
«Оператор беспилотного барражирующего боеприпаса “Ланцет” группировки войск “Восток” уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении», — указывается в сообщении.
Россиянам напомнили, что стрельба из личного оружия по дронам может обернуться тюрьмой. Уничтожение БПЛА могут расценить как порчу чужого имущества или диверсию. Сбитием дронов не могут заниматься гражданские.